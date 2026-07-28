Драка баскетболистов после победы Азербайджана над Португалией - ВИДЕО

После матча между юношескими сборными Азербайджана и Португалии по баскетболу в дивизионе B чемпионата Европы U18 произошла драка.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 52:50. После финальной сирены между игроками возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку.

Причина инцидента пока не сообщается. Информации о возможных дисциплинарных мерах в отношении участников также нет.

Ранее на групповом этапе сборная Азербайджана уступила Польше - 60:70 и Исландии - 56:95, а также победила Украину - 77:68.