Президент и главный тренер "Динамо" разбился на гидроцикле во Владивостоке

Президент и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер погиб в возрасте 44 лет.

Как сообщает İdman.Biz, трагедия произошла 28 июля во Владивостоке.

По предварительным данным, Сандлер не справился с управлением гидроциклом и врезался в каменную насыпь. Специалист скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет России по Приморскому краю начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

Сандлер погиб менее чем за два месяца до начала дебютного сезона "Динамо" в Единой лиге ВТБ. Владивостокский клуб включили в число участников турнира 23 июня, а 6 июля было объявлено, что специалист продолжит совмещать должности президента и главного тренера команды.

Сандлер стоял у истоков созданного в 2021 году клуба. Под его руководством "Динамо" стало чемпионом российской Суперлиги в сезоне-2023/24. Ранее он также выигрывал турнир с "Сахалином", а со "Спартаком-Приморье" завоевал "серебро".

В 2016 году Сандлера приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество при получении бюджетных субсидий, выделенных "Спартаку-Приморье". В 2017-м он вышел на свободу условно-досрочно.

В 2020 году функционер участвовал в выборах президента Российской федерации баскетбола. Сандлер получил 16 голосов и уступил Андрею Кириленко, которого поддержали 109 делегатов.

В апреле 2025 года футболист владивостокского "Динамо" Антон Мухин обвинил Сандлера в избиении после конфликта в бане. Игрок обратился в полицию, после чего была начата проверка. О ее окончательных результатах официально не сообщалось.