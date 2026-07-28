28 Июля 2026
RU

Президент и главный тренер "Динамо" разбился на гидроцикле во Владивостоке

Баскетбол
Новости
28 Июля 2026 11:50
14
Президент и главный тренер "Динамо" разбился на гидроцикле во Владивостоке

Президент и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер погиб в возрасте 44 лет.

Как сообщает İdman.Biz, трагедия произошла 28 июля во Владивостоке.

По предварительным данным, Сандлер не справился с управлением гидроциклом и врезался в каменную насыпь. Специалист скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет России по Приморскому краю начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

Сандлер погиб менее чем за два месяца до начала дебютного сезона "Динамо" в Единой лиге ВТБ. Владивостокский клуб включили в число участников турнира 23 июня, а 6 июля было объявлено, что специалист продолжит совмещать должности президента и главного тренера команды.

Сандлер стоял у истоков созданного в 2021 году клуба. Под его руководством "Динамо" стало чемпионом российской Суперлиги в сезоне-2023/24. Ранее он также выигрывал турнир с "Сахалином", а со "Спартаком-Приморье" завоевал "серебро".

В 2016 году Сандлера приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество при получении бюджетных субсидий, выделенных "Спартаку-Приморье". В 2017-м он вышел на свободу условно-досрочно.

В 2020 году функционер участвовал в выборах президента Российской федерации баскетбола. Сандлер получил 16 голосов и уступил Андрею Кириленко, которого поддержали 109 делегатов.

В апреле 2025 года футболист владивостокского "Динамо" Антон Мухин обвинил Сандлера в избиении после конфликта в бане. Игрок обратился в полицию, после чего была начата проверка. О ее окончательных результатах официально не сообщалось.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"ЛАНДАУ Лайонс" подписал игрока сборной Азербайджана
12:20
Баскетбол

"ЛАНДАУ Лайонс" подписал игрока сборной Азербайджана

Саадеттин Донат заключил со столичным клубом однолетний контракт
Сборная Азербайджана U18 сегодня сыграет с Португалией
09:40
Баскетбол

Сборная Азербайджана U18 сегодня сыграет с Португалией

Матч в Риеке начнется в 12:30
"Филадельфия" официально представила Леброна Джеймса
00:44
Баскетбол

"Филадельфия" официально представила Леброна Джеймса

Четырехкратный чемпион НБА подписал с "Сиксерс" двухлетний контракт
Азербайджан сыграет с Португалией на Евробаскете U18
27 Июля 10:11
Баскетбол

Азербайджан сыграет с Португалией на Евробаскете U18

Команда проведет четвертый матч в дивизионе B

Переход Леброна Джеймса умножил цены на билеты "Филадельфии"
27 Июля 09:41
Баскетбол

Переход Леброна Джеймса умножил цены на билеты "Филадельфии"

Самый дешевый билет на первый домашний матч команды стоит 283 доллара

Женская сборная Азербайджана U-18 стартует в дивизионе B чемпионата Европы
26 Июля 21:06
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана U-18 стартует в дивизионе B чемпионата Европы

Наша сборная встретится с командами Румынии, Португалии, Нидерландов и Исландии

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
В российской Госдуме поставили под сомнение право Плющенко воспитывать юных фигуристов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Июля 13:07
Зимние виды спорта

В российской Госдуме поставили под сомнение право Плющенко воспитывать юных фигуристов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Депутат Дмитрий Свищев связал слова олимпийского чемпиона с вопросами патриотизма после перехода его сына в сборную Азербайджана