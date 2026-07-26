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Женская сборная Азербайджана U-18 стартует в дивизионе B чемпионата Европы

Баскетбол
Новости
26 Июля 2026 21:06
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Женская сборная Азербайджана U-18 стартует в дивизионе B чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу до 18 лет вступает в борьбу в дивизионе B чемпионата Европы ФИБА (U-18).

Как сообщает İdman.Biz, на турнире, который пройдет в румынском городе Тулча, наша сборная в группе A встретится со командами Румынии, Португалии, Нидерландов и Исландии.

Свой первый матч Азербайджан проведет 31 июля против Румынии (начало — в 19:30 по бакинскому времени). Затем наша команда сыграет 1 августа в 17:00 с Португалией, 2 августа в 14:30 с Нидерландами и 5 августа в 17:00 с Исландией.

Матчи дивизиона B чемпионата Европы FIBA среди девушек до 18 лет пройдут с 31 июля по 9 августа.

İdman.Biz
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