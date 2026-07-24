Леброн Джеймс подписал контракт с новым клубом

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс после ухода из "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с "Филадельфией Сиксерс".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдеров ESPN Шэмса Чаранию и Бобби Маркса, соглашение рассчитано на два сезона и заключено по условиям минимального контракта для ветеранов. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3,876,529, а в сезоне-2027/28 - $4,070,355. Решение о том, останется ли Джеймс в команде на второй сезон по контракту, будет принимать сам игрок.

Джеймс выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2018 года и за это время завоевал с командой один чемпионский титул. Ранее в числе возможных вариантов продолжения его карьеры назывались "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".