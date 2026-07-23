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Объявлен состав сборной Азербайджана U18 на Евро

Баскетбол
Новости
23 Июля 2026 13:36
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Объявлен состав сборной Азербайджана U18 на Евро

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана U18 по баскетболу на чемпионат Европы FIBA в дивизионе B, который пройдет в Хорватии.

Как сообщает İdman.Biz, в заявку вошли 12 баскетболистов:

  1. Муса Исаев.

  2. Исмаил Абдуллаев.

  3. Эммануэль Обасон.

  4. Мубариз Мирзоев.

  5. Тамерлан Новрузлу.

  6. польАзер Ибрагимов.

  7. Тунар Гаджизаде.

  8. Огузхан Гулиев.

  9. Гусейн Гафланов.

  10. Гаджисамед Огуз.

  11. Айхан Асланов.

  12. Гусейн Мамедов.

Сборная Азербайджана начнет выступление на турнире завтра.

В первом матче команда встретится со сборной Польши.

İdman.Biz
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