Объявлен состав сборной Азербайджана U18 на Евро

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана U18 по баскетболу на чемпионат Европы FIBA в дивизионе B, который пройдет в Хорватии.
Как сообщает İdman.Biz, в заявку вошли 12 баскетболистов:
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Муса Исаев.
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Исмаил Абдуллаев.
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Эммануэль Обасон.
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Мубариз Мирзоев.
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Тамерлан Новрузлу.
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польАзер Ибрагимов.
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Тунар Гаджизаде.
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Огузхан Гулиев.
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Гусейн Гафланов.
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Гаджисамед Огуз.
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Айхан Асланов.
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Гусейн Мамедов.
Сборная Азербайджана начнет выступление на турнире завтра.
В первом матче команда встретится со сборной Польши.