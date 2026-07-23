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Аои Кацура: "В Японии следят за моей карьерой и результатами Neftçi SOCAR - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Новости
23 Июля 2026 12:11
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Аои Кацура: "В Японии следят за моей карьерой и результатами Neftçi SOCAR - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Neftçi SOCAR уверенно выступает в Женской Мировой серии по баскетболу 3x3. Несмотря на относительную неудачу на недавнем бакинском этапе, где хозяйки площадки остановились в четвертьфинале, в общем зачете они занимают восьмое место, имея хорошие шансы на выход в финальный турнир.

Одним из ключевых игроков нынешнего состава является японка Аои Кацура, рассказавшая İdman.Biz о прошедшем турнире и дальнейших целях команды. Она отметила, что очень расстроена поражением в четвертьфинале.
"Всегда хочется побеждать и бороться за медали. Словения показала очень качественный баскетбол и сумела лучше использовать свои моменты. Нам же в некоторых эпизодах не хватило хладнокровия и сыгранности, над этим предстоит еще работать.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. Играть в Баку при такой поддержке было особенным чувством. Мы очень ценим, что они были с нами до самого конца, и надеемся в следующий раз порадовать их более успешным выступлением", - подчеркнула Кацура.

Японка добавила, что в этом году клуб играет в обновленном составе и баскетболисткам еще предстоит отточить взаимопонимание на площадке. "В команду пришли новые игроки, и нам еще нужно время, чтобы лучше понять друг друга и выстроить взаимодействие. Несмотря на поражение, считаю, что этот турнир показал: у Neftçi SOCAR есть потенциал. Если продолжим так же усердно работать, результаты обязательно придут ", - считает Кацура.

Она также добавила, что в Японии следят как за ее выступлениями, так и результатами Neftçi SOCAR. "Знаю, что в Японии продолжают отслеживать мою карьеру и то, как играет клуб. Мне приятно представлять не только команду, но и свою страну на международной арене. Надеюсь, наш прогресс и дальнейшие результаты будут радовать болельщиков как в Азербайджане, так и в Японии", - отметила баскетболистка.

Она подчеркнула, что второе место Neftçi SOCAR в общем зачете Мировой серии является хорошим промежуточным результатом. "Мы рады, что после первой половины Мировой серии занимаем второе место, однако впереди еще много работы. Никто в команде не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас наша задача - сохранять стабильность, исправлять ошибки и продолжать бороться за самые высокие места на каждом этапе", - резюмировала Кацура.

İdman.Biz
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