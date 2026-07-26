26 Июля 2026
RU

Евробаскет U18: сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии

Баскетбол
Новости
26 Июля 2026 14:50
11
Евробаскет U18: сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U18 потерпела крупное поражение от команды Исландии в матче чемпионата Европы FIBA (дивизион B).

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой исландцев со счетом 95:56.

По итогам матча азербайджанские баскетболисты в общей сложности совершили 41 подбор, 11 перехватов и 3 блок-шота.

В команде Азербайджана выделились сразу четыре игрока:

  • Огузхан Гулиев - 15 очков, 2 результативные передачи, 2 перехвата;
  • Эммануэль Агбасон - 12 очков, 14 подборов, 3 перехвата;
  • Исмаил Абдуллаев - 10 очков, 4 подбора, 3 перехвата;
  • Гусейн Мамедов - 10 очков, 7 подборов, 1 результативная передача.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 28 июля против команды Португалии. Встреча состоится в хорватской Риеке и начнется в 12:30.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Скончался бывший президент ФИБА Орасио Мураторе
02:20
Баскетбол

Скончался бывший президент ФИБА Орасио Мураторе

Причины смерти бывшего аргентинского функционера не называются
Сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 отправились на турнир в Минск - ФОТО
25 Июля 16:48
Баскетбол

Сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 отправились на турнир в Минск - ФОТО

Мужская и женская команды выступят на втором этапе Национальной лиги "Palova"

Сборная Азербайджана U18 сыграет с Украиной
25 Июля 09:54
Баскетбол

Сборная Азербайджана U18 сыграет с Украиной

Матч второго тура начнется в 15:00

Леброн Джеймс подписал контракт с новым клубом
24 Июля 23:54
Баскетбол

Леброн Джеймс подписал контракт с новым клубом

Четырехкратный чемпион НБА заключил двухлетнее соглашение

Баскетболисты Азербайджана стартовали на чемпионате Европы с поражения
24 Июля 20:08
Баскетбол

Баскетболисты Азербайджана стартовали на чемпионате Европы с поражения - ОБНОВЛЕНО

В первом матче турнира команда уступила Польше

Экс-игрок НБА арестован за кражу водки
23 Июля 19:35
Баскетбол

Экс-игрок НБА арестован за кражу водки

Он также оскорблял офицера полиции

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку
24 Июля 09:41
ЧМ-2026

Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

Луис де ла Фуэнте напомнил защитнику о пари после победы на ЧМ-2026