Евробаскет U18: сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U18 потерпела крупное поражение от команды Исландии в матче чемпионата Европы FIBA (дивизион B).

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой исландцев со счетом 95:56.

По итогам матча азербайджанские баскетболисты в общей сложности совершили 41 подбор, 11 перехватов и 3 блок-шота.

В команде Азербайджана выделились сразу четыре игрока:

Огузхан Гулиев - 15 очков, 2 результативные передачи, 2 перехвата;

Эммануэль Агбасон - 12 очков, 14 подборов, 3 перехвата;

Исмаил Абдуллаев - 10 очков, 4 подбора, 3 перехвата;

Гусейн Мамедов - 10 очков, 7 подборов, 1 результативная передача.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 28 июля против команды Португалии. Встреча состоится в хорватской Риеке и начнется в 12:30.