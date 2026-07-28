"Филадельфия" официально представила Леброна Джеймса

"Филадельфия Севенти Сиксерс" официально объявила о переходе четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

Как сообщает İdman.Biz, на своей странице в социальных сетях клуб подтвердил подписание контракта с 41-летним баскетболистом.

Джеймс заключил двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимального контракта. В сезоне-2026/27 его зарплата составит 3 876 529 долларов, а в сезоне-2027/28 - 4 070 355 долларов. Второй год соглашения является опцией игрока.

Отметим, для Джеймса предстоящий сезон станет 24-м в карьере. После ухода из "Лос-Анджелес Лейкерс", за который он выступал с 2018 года, баскетболист находился в статусе свободного агента.