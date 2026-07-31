Минами Йошиока: "Хочу как можно быстрее адаптироваться в "Туране" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Японская волейболистка Минами Йошиока в новом сезоне будет выступать за "Туран". Чемпион Азербайджана продолжает усиление состава перед дебютным выступлением в еврокубке и приглашение либеро должно значительно качественно улучшить игру команды на приеме.

Новичок клуба рассказала İdman.Biz о своем переходе и об ожиданиях, связанных с игрой в новом для нее чемпионате. Йошиока призналась, что с воодушевлением ожидает возможность сыграть в Высшей лиге. "Я рассматриваю переход в качестве нового этапа своей карьеры. Прошлый год отыграла в Германии за "Тюренген" и это был для меня первый европейский опыт. А теперь я буду играть в "Туране" и нас ждет Лига чемпионов и насыщенный сезон. Лучшего и представить нельзя! Перед тем как принять предложение, я многое узнала о клубе, его амбициях и целях на предстоящий сезон. Это помогло мне принять решение", - призналась Йошиока.

Большую часть своей карьеры она провела на родине, где в сезоне 2019/2020 была признана лучшей либеро чемпионата Японии. Также Йошиока отыграла несколько лет в лиге Филлипин, а в прошлом сезоне успешно отыграла за "Тюренген". Японка помогла команде оформить золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный кубок. Поэтому, в ее лице "Туран" получает действительно классного игрока. "Я всегда стараюсь полность выкладываться на площадке и делать все возможное, чтобы помочь своей команде побеждать. Надеюсь, мой опыт выступлений в Японии, Германии и других странах будет полезен чемпиону Азербайджана. С нетерпением жду знакомства с партнерами по команде, тренерским штабом и нашими болельщиками. Хочу как можно быстрее адаптироваться, показать свой лучший волейбол и вместе добиться высоких результатов. Уверена, нас ждет интересный год", - добавила Йошиока.

Отметим, что "Туран" довольно качественно укрепляется. Помимо японской либеро, в команду пришли сербская нападающая Марта Дрпа, словацкая связующая Барбора Кошекова, а также волейболистки сборной Азербайджана – Мария Кирилюк и Джейран Иманова. Плюс капитан Айшан Абдулазимова и Юлия Керимова продолжат выступать в составе чемпиона страны.