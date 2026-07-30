Баскетбольный клуб "ЛАНДАУ Лайонс" продлил контракт с Ниджатом Мамедли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 28-летний игрок продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Мамедли перешел в тогда еще носивший название "Абшерон Лайонс" клуб летом 2025 года из "Серхедчи". Для баскетболиста это было возвращение в команду, за которую он ранее выступал под названиями "ААФ Хырдалан" и "Хырдалан".

Рост игрока сборной Азербайджана составляет 200 см. В прошлом сезоне Мамедли выступал за "Абшерон Лайонс", ставший серебряным призером национального чемпионата.

Перед новым сезоном клуб сменил название на "ЛАНДАУ Лайонс". Команда также готовится дебютировать в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.