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"ЛАНДАУ Лайонс" продлил контракт с Ниджатом Мамедли

Баскетбол
Новости
30 Июля 2026 17:19
30
"ЛАНДАУ Лайонс" продлил контракт с Ниджатом Мамедли

Баскетбольный клуб "ЛАНДАУ Лайонс" продлил контракт с Ниджатом Мамедли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 28-летний игрок продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Мамедли перешел в тогда еще носивший название "Абшерон Лайонс" клуб летом 2025 года из "Серхедчи". Для баскетболиста это было возвращение в команду, за которую он ранее выступал под названиями "ААФ Хырдалан" и "Хырдалан".

Рост игрока сборной Азербайджана составляет 200 см. В прошлом сезоне Мамедли выступал за "Абшерон Лайонс", ставший серебряным призером национального чемпионата.

Перед новым сезоном клуб сменил название на "ЛАНДАУ Лайонс". Команда также готовится дебютировать в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

İdman.Biz
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