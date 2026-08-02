Евробаскет U18: мужская сборная Азербайджана завершит турнир матчем с Исландией

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U18 проведет заключительный матч на чемпионате Европы FIBA в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за 15-16-е места азербайджанская команда встретится со сборной Исландии. Матч состоится 2 августа в спортивном зале "Марино Цветкович" в хорватской Опатии. Встреча начнется в 15:30 по бакинскому времени.

В предыдущем матче сборная Азербайджана уступила Великобритании со счетом 55:67. Исландская команда, в свою очередь, проиграла Северной Македонии - 74:86.

Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе. Тогда сборная Исландии одержала победу со счетом 95:56.