2 Августа 2026
RU

Евробаскет U18: мужская сборная Азербайджана завершит турнир матчем с Исландией

Баскетбол
Новости
2 Августа 2026 10:47
28
Евробаскет U18: мужская сборная Азербайджана завершит турнир матчем с Исландией

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U18 проведет заключительный матч на чемпионате Европы FIBA в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за 15-16-е места азербайджанская команда встретится со сборной Исландии. Матч состоится 2 августа в спортивном зале "Марино Цветкович" в хорватской Опатии. Встреча начнется в 15:30 по бакинскому времени.

В предыдущем матче сборная Азербайджана уступила Великобритании со счетом 55:67. Исландская команда, в свою очередь, проиграла Северной Македонии - 74:86.

Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе. Тогда сборная Исландии одержала победу со счетом 95:56.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Баскетбольный "Нефтчи SOCAR" завершил выступление на этапе в Токио
10:31
Баскетбол

Баскетбольный "Нефтчи SOCAR" завершил выступление на этапе в Токио

Азербайджанская команда уступила китайскому Beijing в плей-офф Женской серии FIBA 3x3
Баскетболистки Азербайджана сыграют с Нидерландами на ЧЕ
09:40
Баскетбол

Баскетболистки Азербайджана сыграют с Нидерландами на ЧЕ

После двух поражений азербайджанские баскетболистки встретятся со сборной Нидерландов на чемпионате Европы
Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones
06:20
Баскетбол

Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones

Слова Джеймса не лишены истины
Шакил О’Нил: "Болельщики "Лейкерс" никогда меня не любили"
01:40
Баскетбол

Шакил О’Нил: "Болельщики "Лейкерс" никогда меня не любили"

По его словам, сердца фанатов принадлежали Коби Брайанту
Женская сборная Азербайджана U18 уступила Португалии - ОБНОВЛЕНО
1 Августа 19:44
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана U18 уступила Португалии - ОБНОВЛЕНО

Свой следующий матч на групповом этапе сборная Азербайджана проведет против команды Нидерландов

Сборная Азербайджана U18 проиграла Великобритании на Евробаскете
1 Августа 17:47
Баскетбол

Сборная Азербайджана U18 проиграла Великобритании на Евробаскете - ОБНОВЛЕНО

Команда проведет заключительный матч за 15-е место

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга