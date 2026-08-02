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Баскетболистки Азербайджана сыграют с Нидерландами на ЧЕ

Баскетбол
Новости
2 Августа 2026 09:40
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Баскетболистки Азербайджана сыграют с Нидерландами на ЧЕ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу U18 проведет третий матч группового этапа в дивизионе B чемпионата Европы FIBA среди девушек до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соперником нашей команды станет сборная Нидерландов.

Ранее сборная Азербайджана уступила Португалии со счетом 52:90. Несмотря на то, что первую четверть наша команда выиграла со счетом 22:21, остальные отрезки встречи завершились со счетом 12:20, 11:27 и 7:22.

В первом матче группового этапа наша сборная также потерпела поражение от Румынии - 55:81.

İdman.Biz
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