Баскетболистки Азербайджана сыграют с Нидерландами на ЧЕ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу U18 проведет третий матч группового этапа в дивизионе B чемпионата Европы FIBA среди девушек до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соперником нашей команды станет сборная Нидерландов.

Ранее сборная Азербайджана уступила Португалии со счетом 52:90. Несмотря на то, что первую четверть наша команда выиграла со счетом 22:21, остальные отрезки встречи завершились со счетом 12:20, 11:27 и 7:22.

В первом матче группового этапа наша сборная также потерпела поражение от Румынии - 55:81.