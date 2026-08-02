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О Леброне Джеймсе могут снять документальный сериал в стиле "Последнего танца"

Баскетбол
Новости
2 Августа 2026 12:16
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О Леброне Джеймсе могут снять документальный сериал в стиле "Последнего танца"

О карьере легендарного американского баскетболиста, выступающего с недавних пор за клуб "Филадельфия Севенти Сиксерс", Леброна Джеймса может быть снят документальный сериал.

Как сообщает İdman.Biz, переговоры между 41-летним спортсменом и ESPN находятся на завершающей стадии. Ожидается, что проект будет выполнен в формате, схожем с документальным сериалом "Последний танец", посвященным карьере Майкла Джордана.

Если соглашение будет достигнуто, съемочная группа будет сопровождать Джеймса в "Филадельфии Севенти Сиксерс" на протяжении сезона-2026/27. Планируется, что сериал расскажет не только о его выступлениях за новую команду, но и о его пути - от школьных лет до карьеры в НБА. Также в проект могут войти ранее не публиковавшиеся архивные кадры.

Информация о финансовых условиях не раскрывается. ESPN и представители баскетболиста официально не комментировали ход переговоров.

Вместе с тем бизнес-партнер Джеймса Маверик Картер опроверг сообщения о съемках документального сериала. По его словам, пока не определено, когда баскетболист завершит карьеру.

Отметим, что этим летом Джеймс перешел из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Филадельфию Севенти Сиксерс".

İdman.Biz
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