Тренер сборной Азербайджана: "Матчи с Беларусью многое прояснят" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Нас ждут сложные игры с Люксембургом и Ирландией. Как вы знаете, мы провели недельный тренировочный сбор в Гяндже. Хорошо оцениваю нашу подготовку. Но официальный матч в любом случае отличается от тренировочного процесса".

Об этом главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев заявил İdman.Biz во время открытой тренировки национальной команды в Бакинском дворце спорта.

Специалист считает, что предстоящие товарищеские матчи против Беларуси помогут оценить готовность команды перед заключительными встречами предварительного квалификационного раунда Евробаскета-2029.

"Выбор Беларуси в качестве соперника для товарищеских игр не случаен. В их составе есть баскетболисты, выступающие в европейских клубах. Беларусь - сильная команда с точки зрения физической подготовки и скорости. Когда я был игроком, мне доводилось выступать против них, хотя сейчас их игра, конечно, изменилась. Что касается наших шансов выйти в группу Евробаскета-2029, то будет непросто. Мы обязаны побеждать в обоих матчах и сделаем для этого все возможное", - заявил Бахшиев.

Напомним, что сборная Азербайджана проведет товарищеские матчи против Беларуси 20 и 22 июня в Баку. Эти встречи станут частью подготовки к играм предварительного квалификационного раунда Евробаскета-2029 против Люксембурга и Ирландии.