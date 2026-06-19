Сборная Азербайджана провела открытую тренировку перед матчами с Беларусью - ФОТО/ВИДЕО

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела открытую тренировку для представителей спортивных СМИ в Бакинском дворце спорта.

Как сообщает İdman.Biz, журналисты получили возможность понаблюдать за тренировочным процессом национальной команды, а также ознакомиться с условиями, созданными для подготовки баскетболистов.

После занятия главный тренер сборной Тахир Бахшиев ответил на вопросы представителей СМИ. Специалист рассказал о ходе тренировочного сбора, психологическом состоянии игроков и уровне готовности команды к предстоящим встречам.

Наставник также поделился мнением о подготовке к двум товарищеским матчам против сборной Беларуси.

Напомним, что встречи Азербайджан - Беларусь состоятся 20 и 22 июня в Баку. Контрольные игры станут частью подготовки к заключительным матчам предварительного квалификационного раунда чемпионата Европы 2029 года.

В рамках отбора на EuroBasket 2029 сборная Азербайджана 2 июля на выезде сыграет с Люксембургом, а 5 июля в Баку встретится с Ирландией.