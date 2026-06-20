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Сегодня стартует сумгаитский этап Мировой серии по баскетболу 3x3

Баскетбол
Новости
20 Июня 2026 09:42
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Сегодня стартует сумгаитский этап Мировой серии по баскетболу 3x3

Сегодня в Сумгаите стартует этап Мировой серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире примут участие "Нефтчи SOCAR" и сборная Азербайджана.

Национальная команда начнет выступление с квалификационного раунда. В группе A азербайджанская сборная сыграет с Таиландом в 10:00, а затем встретится с Литвой в 10:50.

"Нефтчи SOCAR" стартует с основной стадии турнира. В группе A клубу предстоят матчи против китайского "Яньцзина" и сборной Китая. Эти встречи начнутся в 16:05 и 17:55 соответственно.

Отметим, что сумгаитский этап Мировой серии завершится 21 июня.

İdman.Biz
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