Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА

Азербайджанский баскетбол в следующем сезоне впервые будет представлен двумя клубами в Лиге чемпионов ФИБА.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион страны БК "Сабах" второй сезон подряд сыграет в регулярном сезоне одного из престижных клубных турниров Европы.

Еще один представитель Азербайджана, "Ландау Лайонс", впервые в истории клуба выступит на европейской арене.

Команда начнет борьбу в Лиге чемпионов ФИБА с квалификационного этапа.

Таким образом, в сезоне-2026/2027 Азербайджан будет иметь сразу двух представителей в турнире: "Сабах" - в основной стадии, "Ландау Лайонс" - в квалификации.