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Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбол
Новости
26 Июня 2026 12:53
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Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА

Азербайджанский баскетбол в следующем сезоне впервые будет представлен двумя клубами в Лиге чемпионов ФИБА.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион страны БК "Сабах" второй сезон подряд сыграет в регулярном сезоне одного из престижных клубных турниров Европы.

Еще один представитель Азербайджана, "Ландау Лайонс", впервые в истории клуба выступит на европейской арене.

Команда начнет борьбу в Лиге чемпионов ФИБА с квалификационного этапа.

Таким образом, в сезоне-2026/2027 Азербайджан будет иметь сразу двух представителей в турнире: "Сабах" - в основной стадии, "Ландау Лайонс" - в квалификации.

İdman.Biz
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