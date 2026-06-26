Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА

Азербайджанский баскетбол в следующем сезоне впервые будет представлен двумя клубами в Лиге чемпионов ФИБА.
Как сообщает İdman.Biz, чемпион страны БК "Сабах" второй сезон подряд сыграет в регулярном сезоне одного из престижных клубных турниров Европы.
Еще один представитель Азербайджана, "Ландау Лайонс", впервые в истории клуба выступит на европейской арене.
Команда начнет борьбу в Лиге чемпионов ФИБА с квалификационного этапа.
Таким образом, в сезоне-2026/2027 Азербайджан будет иметь сразу двух представителей в турнире: "Сабах" - в основной стадии, "Ландау Лайонс" - в квалификации.