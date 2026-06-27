27 Июня 2026
RU

"Нефтчи" и сборная Азербайджана завершили выступление на этапе женской Мировой серии

Баскетбол
Новости
27 Июня 2026 02:15
20
"Нефтчи" и сборная Азербайджана завершили выступление на этапе женской Мировой серии

"Нефтчи" и сборная Азербайджана завершили выступление на девятом этапе женской Мировой серии по баскетболу 3х3, который проходит во французском Пуатье.

Как сообщает İdman.Biz, обе азербайджанские команды не сумели пробиться в плей-офф турнира.

"Нефтчи" уступил канадской "Оттаве" (13:17), а затем потерпел крупное поражение от сборной Франции (6:21), завершив выступление на турнире.

Сборная Азербайджана проиграла Египту (10:21) и Бенину (9:15), оставшись за пределами основного этапа.

После семи предыдущих этапов "Нефтчи" занимает второе место в общем зачете женской Мировой серии, имея в активе 236 очков. Сборная Азербайджана, для которой турнир в Пуатье стал лишь вторым этапом сезона, располагается на 56-й позиции с девятью очками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА
26 Июня 12:53
Баскетбол

Два азербайджанских клуба сыграют в Лиге чемпионов ФИБА

"Сабах" выступит в регулярном сезоне, а "Ландау Лайонс" стартует с квалификации

Защитница "Торонто Темпо" повторила рекорд результативности WNBA
26 Июня 09:53
Баскетбол

Защитница "Торонто Темпо" повторила рекорд результативности WNBA

Марина Мэйбри набрала 53 очка в матче с "Лос-Анджелес Спаркс"

Баскетбольный клуб Absheron Lions объявил о смене названия
25 Июня 22:18
Баскетбол

Баскетбольный клуб Absheron Lions объявил о смене названия

Это изменение является частью стратегии развития клуба
БК "Сабах" примет участие в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА 2026/2027
25 Июня 21:24
Баскетбол

БК "Сабах" примет участие в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА 2026/2027

"Сабах" второй сезон подряд представит Азербайджан в основном раунде престижного турнира
Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии
24 Июня 23:59
Баскетбол

Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии

Латвийский баскетболист Клавс Чаварс покинул бакинский клуб
Сборная Азербайджана вновь уступила Беларуси
22 Июня 23:20
Баскетбол

Сборная Азербайджана вновь уступила Беларуси

Команда провела второй спарринг в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО
25 Июня 07:45
ЧМ-2026

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Винисиус Жуниор оформил дубль и помог команде выйти в плей-офф с первого места