"Нефтчи" и сборная Азербайджана завершили выступление на этапе женской Мировой серии

"Нефтчи" и сборная Азербайджана завершили выступление на девятом этапе женской Мировой серии по баскетболу 3х3, который проходит во французском Пуатье.

Как сообщает İdman.Biz, обе азербайджанские команды не сумели пробиться в плей-офф турнира.

"Нефтчи" уступил канадской "Оттаве" (13:17), а затем потерпел крупное поражение от сборной Франции (6:21), завершив выступление на турнире.

Сборная Азербайджана проиграла Египту (10:21) и Бенину (9:15), оставшись за пределами основного этапа.

После семи предыдущих этапов "Нефтчи" занимает второе место в общем зачете женской Мировой серии, имея в активе 236 очков. Сборная Азербайджана, для которой турнир в Пуатье стал лишь вторым этапом сезона, располагается на 56-й позиции с девятью очками.