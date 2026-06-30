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БК "Гянджа" расстался с главным тренером Халилом Атлы

Баскетбол
Новости
30 Июня 2026 20:04
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БК "Гянджа" расстался с главным тренером Халилом Атлы

Баскетбольный клуб "Гянджа" принял решение не продлевать истекший контракт с главным тренером Халилом Атлы. Представители регионального клуба официально объявили о расставании с турецким специалистом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу БК "Гянджа".

Турецкий наставник возглавлял команду на протяжении последних двух сезонов. Под его руководством баскетбольный клуб "Гянджа" добился значительных результатов, завоевав Кубок Азербайджана и выиграв бронзовые медали национального чемпионата.

Пресс-служба клуба поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

"Наш клуб выражает благодарность Халилу Атлы за его деятельность и желает ему успехов в будущей карьере", — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

İdman.Biz
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