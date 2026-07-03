Амиль Гамзаев: "Хотим обыграть и Ирландию"

Капитан мужской сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев высказался о предстоящем матче с Ирландией в предварительном отборочном раунде Евробаскета-2029.

"В последнем матче предварительного отбора мы встретимся с Ирландией. В этой игре тоже намерены добиться победы. Хотим порадовать наших болельщиков на домашней площадке. Планируем обыграть соперника и завершить группу на втором месте. Надеюсь, нам удастся добиться желаемого", — цитирует Гамзаева report.az.

33-летний баскетболист также прокомментировал победу над Люксембургом (76:74) в гостевом матче.

"Мы одержали очень важную победу. Как команда, мы это понимали. Обе наши победы в отборочном раунде пришлись на выездные матчи. В игре с Люксембургом нас поддержало много людей. Благодарим всех, кто любит баскетбол. Против этого соперника мы хорошо сыграли и в Баку, но в последние минуты упустили победу. На выезде же взяли реванш. Теперь будем настраиваться на следующую встречу", — сказал он.

Напомним, после этой победы сборная Азербайджана набрала семь очков и занимает третье место в группе A. У лидирующей Северной Македонии 10 очков, у идущего вторым Люксембурга — семь, у занимающей четвертую позицию Ирландии — шесть.