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Женский баскетбольный клуб "Нефтчи" возглавил мировой рейтинг

Баскетбол
Новости
5 Июля 2026 01:40
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Женский баскетбольный клуб "Нефтчи" возглавил мировой рейтинг

Благодаря триумфу на этапе Мировой серии во французском Марселе, бакинский "Нефтчи" увеличил количество набранных очков до 352.

Как сообщает İdman.Biz, этот результат позволил азербайджанской команде единолично возглавить общий зачет турнира. Ближайшими преследователями "Нефтчи" на данный момент являются сборная Германии (328 очков) и монгольский клуб Ulaanbaatar Amazons (320 очков).

Напомним, что в Марселе "черно-белые" завоевали титул, последовательно обыграв в плей-офф Уганду (18:15) и Францию (14:10), а в финале взяв верх над Канадой со счетом 15:9. Самым ценным игроком (MVP) французского этапа была признана лидер "Нефтчи" Арика Картер.

İdman.Biz
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