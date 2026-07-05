Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией в отборе на Евро-2029

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет заключительный матч группы A первого отборочного раунда чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда на своей площадке примет сборную Ирландии. Встреча состоится в Бакинском дворце спорта и начнется в 17:00.

После пяти туров сборная Азербайджана занимает третье место в группе, имея две победы и три поражения. Ранее команда дважды уступила Северной Македонии (49:87, 70:78), обменялась победами с Люксембургом (90:95, 76:74), а также в первом круге одержала минимальную победу над Ирландией - 76:75.

Положение команд после пяти туров:

1. Северная Македония - 10 очков (5 матчей)

2. Люксембург - 7 (5)

3. Азербайджан - 7 (5)

4. Ирландия - 6 (5)

В параллельном матче группы Северная Македония в гостях сыграет с Люксембургом. Начало встречи - в 18:00.

Победа над Ирландией в сочетании с поражением Люксембурга позволит сборной Азербайджана завершить первый отборочный раунд на втором месте в группе.