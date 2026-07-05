5 Июля 2026
RU

Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией в отборе на Евро-2029

Баскетбол
Новости
5 Июля 2026 09:45
24
Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией в отборе на Евро-2029

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет заключительный матч группы A первого отборочного раунда чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда на своей площадке примет сборную Ирландии. Встреча состоится в Бакинском дворце спорта и начнется в 17:00.

После пяти туров сборная Азербайджана занимает третье место в группе, имея две победы и три поражения. Ранее команда дважды уступила Северной Македонии (49:87, 70:78), обменялась победами с Люксембургом (90:95, 76:74), а также в первом круге одержала минимальную победу над Ирландией - 76:75.

Положение команд после пяти туров:

1. Северная Македония - 10 очков (5 матчей)
2. Люксембург - 7 (5)
3. Азербайджан - 7 (5)
4. Ирландия - 6 (5)

В параллельном матче группы Северная Македония в гостях сыграет с Люксембургом. Начало встречи - в 18:00.

Победа над Ирландией в сочетании с поражением Люксембурга позволит сборной Азербайджана завершить первый отборочный раунд на втором месте в группе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Леброн Джеймс не примет решение о новом клубе в ближайшие дни - агент игрока
08:15
Баскетбол

Леброн Джеймс не примет решение о новом клубе в ближайшие дни - агент игрока

Баскетболист вышел на рынок свободных агентов, покинув "Лос-Анджелес Лейкерс"
Женский баскетбольный клуб "Нефтчи" возглавил мировой рейтинг
01:40
Баскетбол

Женский баскетбольный клуб "Нефтчи" возглавил мировой рейтинг

Ближайшим преследователем "Нефтчи" является сборная Германии

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3х3 стала победительницей Мировой серии во Франции - ОБНОВЛЕНО
00:00
Баскетбол

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3х3 стала победительницей Мировой серии во Франции - ОБНОВЛЕНО

Самым ценным игроком турнира была признана лидер "Нефтчи" Арика Картер
"Нефтчи" вышел в четвертьфинал этапа женской Мировой серии
3 Июля 22:27
Баскетбол

"Нефтчи" вышел в четвертьфинал этапа женской Мировой серии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб одержал две победы на турнире в Марселе

Амиль Гамзаев: "Хотим обыграть и Ирландию"
3 Июля 14:45
Баскетбол

Амиль Гамзаев: "Хотим обыграть и Ирландию"

Капитан сборной Азербайджана рассказал о задаче на заключительный матч отбора
Сборная Азербайджана вырвала победу у Люксембурга в отборе на Евробаскет - ОБНОВЛЕНО
2 Июля 23:18
Баскетбол

Сборная Азербайджана вырвала победу у Люксембурга в отборе на Евробаскет - ОБНОВЛЕНО

Матч прошел в Люксембурге

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал
2 Июля 11:41
ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал - ФОТО

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 была ненадолго остановлена