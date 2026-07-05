Сборная Азербайджана U-20 встретится с Албанией на Евро

Сегодня женская молодежная сборная Азербайджана по баскетболу (U-20) проведет очередной матч дивизиона B чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Албании. Матч пройдет в болгарском Самокове и начнется в 21:15 по бакинскому времени.

Для азербайджанской сборной нынешний чемпионат Европы является историческим - команда впервые принимает участие в континентальном первенстве в возрастной категории до 20 лет.

Турнир продлится до 12 июля. В течение недели азербайджанские баскетболистки проведут ряд матчей против соперниц из разных стран Европы, продолжая борьбу за высокие места в дивизионе B.