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Амиль Гамзаев - о поражении от Ирландии: "Мы слишком рано захватили преимущество и из-за этого немного расслабились"

Баскетбол
Новости
5 Июля 2026 20:30
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Амиль Гамзаев - о поражении от Ирландии: "Мы слишком рано захватили преимущество и из-за этого немного расслабились"

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев прокомментировал домашнее поражение от Ирландии (70:76) в матче шестого тура группы А первого отборочного раунда ЕВРО-2029, сообщает İdman.Biz.

"Мы слишком рано захватили преимущество и, возможно, из-за этого немного расслабились. Если бы это произошло ближе к концовке, наша реакция была бы иной. Кроме того, у нас не пошли броски. Мы считались фаворитами и боролись до последних секунд, но добиться победы не смогли", — сказал Гамзаев.

По мнению капитана, перелом в игре произошел не в заключительной четверти, а гораздо раньше.

"Мне кажется, спад начался уже во второй четверти", — отметил он.

Говоря о причинах, по которым команда потеряла свою игру, баскетболист подчеркнул, что серьезное влияние оказало отсутствие Доната.

"Из-за его отсутствия нам пришлось перестраивать позиции. Эммануэль — молодой игрок, а мне пришлось действовать на позиции пятого номера. Ирландцы хорошо подготовились именно к этому. Мы выпустили Эммануэля, но из-за недостаточного взаимопонимания возникли проблемы", — пояснил Гамзаев.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе для дальнейшего прогресса команды, капитан заявил, что не намерен искать оправдания, однако считает, что национальная сборная не получает должного отношения.

"Я не хочу сейчас говорить обо всем открыто — в ближайшие дни поделюсь своими мыслями на странице в социальных сетях. Мужская национальная сборная должна быть главным приоритетом азербайджанского баскетбола, а уже затем команды 3х3, женская и молодежные сборные. К сожалению, сейчас такой иерархии нет. Когда команда не чувствует заслуженного уважения, возникают подобные ситуации. Некоторые наши игроки пришли со стороны, и, видя такое отношение, сложно оставаться равнодушным. Прежде всего хочу, чтобы сборная получила то уважение, которого заслуживает, а уже потом от нее требовали побед. Это мое обращение к федерации", — заявил Гамзаев.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
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