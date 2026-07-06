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Баскетболист сборной: “В игре с Ирландией физически не смогли дотянуть до конца” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Новости
6 Июля 2026 13:56
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Баскетболист сборной: “В игре с Ирландией физически не смогли дотянуть до конца” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Накопившаяся усталость стала одной из причин, по которой сборная Азербайджана по баскетболу не смогла удержать преимущество и в итоге уступила Ирландии (70:76) в матче предварительного отборочного раунда ЕВРО-2029.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил форвард национальной команды Джабраил Акперов.

"Мне кажется, мы были слишком уставшими. Игра в Люксембурге и дорога обратно в Баку сильно нас измотали. Физически не смогли дотянуть до конца игры. Но, несмотря на это, боролись до конца. О своем выступлении говорить не хочу. В любом случае побеждает или проигрывает вся команда", – сказал он.

При этом баскетболист отметил прогресс сборной: "Я доволен нашей командой. Год назад мы проигрывали Ирландии 30 очков, а другим соперникам – примерно столько же. В этот же раз одержали две победы: обыграли Ирландию и Люксембург на выезде. Уверен, что в следующих квалификациях будем показывать результаты еще лучше", – подчеркнул Акперов.

Этот матч стал последним для сборной Азербайджана в текущем отборочном цикле. Теперь баскетболисты начнут подготовку к новому сезону Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Пока конкретных планов на следующий сезон нет, но есть желание сыграть в еврокубках. Предложения поступают, идут обсуждения. Думаю, в ближайшие пару недель все решится", – рассказал Джабраил Акперов.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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