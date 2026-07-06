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Молодежная сборная Азербайджана уступила Греции на Евро

Баскетбол
Новости
6 Июля 2026 20:59
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Молодежная сборная Азербайджана уступила Греции на Евро

Женская молодежная сборная Азербайджана (U-20) провела третий матч в Дивизионе B чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в матче третьего тура группы A азербайджанская команда уступила сверстницам из Греции со счетом 63:79.

Ранее на турнире азербайджанские баскетболистки уступили Ирландии (81:93), после чего одержали уверенную победу над Албанией (88:60).

После трех туров турнирную таблицу группы A с шестью очками возглавляет сборная Греции. Азербайджан с четырьмя очками занимает второе место, далее расположились Ирландия (3) и Албания (2).

İdman.Biz
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