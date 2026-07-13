Турция обыграла Германию на молодежном чемпионате Европы

Мужская молодежная сборная Турции по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы U20.

Как сообщает İdman.Biz, во втором матче группы A турецкая команда обыграла сборную Германии со счетом 83:76.

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Салих Алтунташ, набравший 19 очков, и Омер Кутлуай, записавший в актив 18 очков.

Напомним, в группе A сборная Турции также выступает вместе с командами Италии и Франции.

Заключительный матч группового этапа турецкая команда проведет сегодня против Италии. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.