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Турция обыграла Германию на молодежном чемпионате Европы

Баскетбол
Новости
13 Июля 2026 13:11
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Турция обыграла Германию на молодежном чемпионате Европы

Мужская молодежная сборная Турции по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы U20.

Как сообщает İdman.Biz, во втором матче группы A турецкая команда обыграла сборную Германии со счетом 83:76.

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Салих Алтунташ, набравший 19 очков, и Омер Кутлуай, записавший в актив 18 очков.

Напомним, в группе A сборная Турции также выступает вместе с командами Италии и Франции.

Заключительный матч группового этапа турецкая команда проведет сегодня против Италии. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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