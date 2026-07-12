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Сборная Азербайджана по баскетболу U-20 одержала первую победу на чемпионате Европы - ФОТО

Баскетбол
Новости
12 Июля 2026 22:30
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Сборная Азербайджана по баскетболу U-20 одержала первую победу на чемпионате Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по баскетболу U-20 одержала свою первую победу в рамках Дивизиона B чемпионата Европы ФИБА. В рамках второго матча группы А наша команда нанесла поражение сборной Словакии, сообщает İdman.Biz.

Напряженная встреча, прошедшая на GOPASS Arena в Братиславе, завершилась со счетом 72:66 в пользу азербайджанских баскетболистов. Этот успех позволил команде реабилитироваться после неудачного старта на турнире, где в первом туре наши ребята уступили сборной Швеции со счетом 58:85.

Свой следующий матч на чемпионате сборная Азербайджана проведет уже 14 июля против команды Ирландии. Встреча состоится на той же арене в Братиславе и начнется в 22:30 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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