Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу U-20: "Это большая и историческая победа для нашей команды"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу (до 20 лет) Анар Сарыев прокомментировал первую победу своей команды в Дивизионе B чемпионата Европы ФИБА, одержанную над сборной Словакии. Наставник подчеркнул, что его подопечные продемонстрировали на площадке настоящее упорство, красивую игру и любовь к родине, сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил, что после стартового матча команда столкнулась с определенными трудностями, так как не имела возможности полностью проанализировать соперника. По его словам, Швеция доказала силу своего коллектива, одержав три победы в трех матчах группы. Однако в противостоянии со Словакией азербайджанские баскетболисты смогли проявить характер и добиться заслуженного результата.

Анар Сарыев поздравил всех членов сборной с этим успехом, назвав выигрыш у хозяев турнира историческим событием для команды. В заключение главный тренер выразил надежду, что в следующих турах чемпионата Европы баскетболисты приложат все усилия, чтобы вновь порадовать болельщиков хорошими результатами.