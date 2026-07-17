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НБА начала расследование из-за многомиллионного контракта атакующего защитника "Милуоки"

Баскетбол
Новости
17 Июля 2026 00:34
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НБА начала расследование из-за многомиллионного контракта атакующего защитника "Милуоки"

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проверяет контракт 27-летнего американского атакующего защитника Гари Трента-младшего с клубом "Милуоки Бакс" на $ 64 млн. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на представителя лиги.

Причиной расследования, как сообщается, стало то, что сумма контракта оказалась чересчур большой, хотя статистика защитника за минувший сезон стала только хуже по сравнению с той, которую показывал Трент-младший на момент подписания первого контракта в 2024 году, на $ 2,6 млн. Тогда Гари набирал 13,7 очка в среднем за матч. Впоследствии американец согласился на двухлетний контракт на $ 7,5 млн с опцией игрока.

Однако уже в минувшем сезоне Гари набирал 8,1 очка в среднем за встречу при 38,7% с игры — худшие показатели в карьере.

İdman.Biz
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