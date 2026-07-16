Определились соперники трех азербайджанских баскетбольных клубов в еврокубках - ФОТО

Определились соперники трех азербайджанских баскетбольных клубов в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, "Нефтчи", который выступит в квалификационном этапе Лиги чемпионов ФИБА, попал в группу H.

Соперниками бакинского клуба станут румынский "КСМ КСУ Райффайзен Орадя", швейцарский "Фрибург Олимпик Баскет", латвийский "ВЭФ Рига", греческий "Миконос" и болгарский "Локомотив Пловдив".

"Гянджа", которая выступит в Кубке Европы ФИБА, попала в группу C. Азербайджанская команда встретится с румынской "Университатей", португальским "Спортингом", болгарским "Рилски Спортистом", греческим "Колоссосом" и турецким "Эсенлер Эрокспором".

"ЛАНДАУ Лайонс", который примет участие в квалификационном этапе Лиги чемпионов ФИБА, в случае прекращения борьбы в турнире продолжит выступление на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Согласно результатам жеребьевки, в таком случае азербайджанский клуб попадет в группу G.

Возможными соперниками "ЛАНДАУ Лайонс" станут швейцарский "Лайонс де Женев", датский "Баккен Беарс Орхус", португальская "Бенфика", турецкий "Юкатель Денизли Баскет", а также победитель пары "Прьевидза" - "Самобор".