"Нефтчи" усилился одним из ведущих азербайджанских баскетболистов

Баскетбольный клуб "Нефтчи" пополнил состав одним из ведущих азербайджанских игроков.
Как стало известно İdman.Biz, бакинский клуб подписал контракт с игроком сборной Азербайджана Джабраилом Акперовым.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Акперов выступал за "Гянджу", в составе которой стал обладателем Кубка Азербайджана, а в Азербайджанской баскетбольной лиге команда финишировала на третьем месте.
Напомним, ранее сообщалось, что "Нефтчи" покинул капитан сборной Азербайджана Амиль Гамзаев.