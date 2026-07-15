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"Нефтчи" усилился одним из ведущих азербайджанских баскетболистов

Баскетбол
Новости
15 Июля 2026 12:14
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"Нефтчи" усилился одним из ведущих азербайджанских баскетболистов

Баскетбольный клуб "Нефтчи" пополнил состав одним из ведущих азербайджанских игроков.

Как стало известно İdman.Biz, бакинский клуб подписал контракт с игроком сборной Азербайджана Джабраилом Акперовым.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Акперов выступал за "Гянджу", в составе которой стал обладателем Кубка Азербайджана, а в Азербайджанской баскетбольной лиге команда финишировала на третьем месте.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нефтчи" покинул капитан сборной Азербайджана Амиль Гамзаев.

İdman.Biz
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