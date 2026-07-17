Леброн Джеймс впервые прокомментировал уход из "Лейкерс"

41-летний четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции легкого форварда, впервые прокомментировал уход из калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Хочу передать привет своей бывшей команде. Я провел восемь замечательных лет в "Лос-Анджелес Лейкерс". Это было невероятное путешествие, и мне очень интересно, что ждет впереди, пока моя карьера подходит к завершению. Где бы я ни оказался, это будет классно", — цитирует Джеймса İdman.Biz со ссылкой на подкаст Mind the Game.

Джеймс выступал в составе "озерников" с 2018 года, завоевав в его составе титул чемпиона НБА в сезоне-2019/2020.