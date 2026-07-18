Главный тренер сборной Азербайджана оценил победу над Швейцарией

Наставник молодежной сборной Азербайджана (U-20) по баскетболу Анар Сарыев прокомментировал победу над Швейцарией в матче за 9-16-е места чемпионата Европы (Дивизион B).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что команда полностью заслужила успех и продолжает борьбу за итоговое девятое место.

"Думаю, команда показала тот баскетбол, который мы хотели увидеть именно в матче со Швейцарией. Соперник был очень силен физически, и в первой половине мы немного торопились. Однако после перерыва ребята собрались, проявили большой характер и добились полностью заслуженной победы", - заявил Сарыев.

Главный тренер также подчеркнул, что не хочет выделять отдельных игроков, отметив вклад как баскетболистов стартовой пятерки, так и вышедших со скамейки запасных. По его словам, следующего соперника команда тщательно проанализирует и постарается продолжить успешное выступление на турнире.