Эммануэль Агбасон оформил исторический трипл-дабл на чемпионате Европы

Центровой сборной Азербайджана U-20 по баскетболу Эммануэль Агбасон установил историческое достижение на чемпионате Европы в дивизионе B, проходящем в Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, в матче против Северной Македонии молодой баскетболист набрал 12 очков, совершил 18 подборов и поставил 10 блок-шотов, оформив трипл-дабл.

Агбасон стал первым игроком в истории турнира, которому удалось собрать трипл-дабл за счет блок-шотов. Всего подобное статистическое достижение на чемпионатах Европы U-20 в дивизионе B ранее фиксировалось пять раз, однако во всех случаях третьим двузначным показателем были результативные передачи.

Игрок Азербайджана также повторил рекорд турнира по количеству блок-шотов в одном матче. В 2023 году 10 блок-шотов поставил албанец Джульян Тола.

Несмотря на историческое выступление Агбасона, сборная Азербайджана уступила Северной Македонии со счетом 57:67.

Перед следующим этапом турнира баскетболист лидирует среди всех участников по среднему количеству подборов и блок-шотов - 15 и 4 за игру соответственно.

Сегодня сборная Азербайджана встретится со Швейцарией в матче за 9-16-е места.