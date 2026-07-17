Сборная Азербайджана победила Швейцарию в Братиславе

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу (U-20) одержала победу над командой Швейцарии в матче за 9-16-е места Дивизиона B чемпионата Европы, который проходит в Братиславе (Словакия).

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 72:66 в пользу азербайджанской команды.

Благодаря этой победе сборная Азербайджана продолжит борьбу за 9-12-е места. Следующим соперником команды станет победитель матча Босния и Герцеговина - Дания.

На групповом этапе азербайджанские баскетболисты обыграли Словакию (72:66), но уступили Швеции (58:85), Ирландии (47:54) и Северной Македонии (57:67).