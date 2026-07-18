Четыре клуба, четыре вызова: что ожидает Азербайджан в баскетбольных еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский баскетбол продолжает расширять свое присутствие в Европе.

Как передает İdman.Biz, впервые в истории страны сразу четыре клуба выступят в еврокубках – “Сабах”, “Ландау Лайонс”, “Гянджа” и “Нефтчи”. Жеребьевка уже определила их соперников, и некоторым азербайджанским командам достались по-настоящему серьезные испытания.

Четырехкратный чемпион Азербайджана "Сабах" начнет выступление в Лиге чемпионов ФИБА с регулярного сезона. В группе A бакинцам предстоит встретиться с турецким "Трабзонспором", французским "Нантером 92" и литовским "Ритасом".

Главным фаворитом квартета выглядит именно "Ритас". Литовский клуб представляет одну из сильнейших баскетбольных стран Европы, регулярно выступает на международной арене и является действующим победителем Лиги чемпионов ФИБА. В финале прошлого розыгрыша литовцы совершили впечатляющий камбэк, отыграв 20-очковое отставание у греческого АЕК и выиграв трофей в овертайме. По европейскому опыту и глубине состава "Ритас" считается одним из самых опасных участников турнира.

Не менее солидный соперник – французский "Нантер 92". Чемпион Франции 2013 года, обладатель Кубка вызова ФИБА и победитель Кубка Европы ФИБА давно закрепился среди постоянных участников европейских турниров. История клуба особенно примечательна тем, что он сумел пройти путь от низших дивизионов до чемпионского титула.

Интересно, что именно "Нантер" уже пересекался с другим клубом из этой группы – "Трабзонспором". В 2015 году французская команда обыграла турок в финале Кубка вызова ФИБА, вырвав победу на последних секундах прямо в Трабзоне. Теперь соперники вновь встретятся друг с другом – уже на групповом этапе Лиги чемпионов.

Для самого "Трабзонспора" нынешний турнир станет дебютом в Лиге чемпионов. После нескольких лет отсутствия клуб сумел вернуться в элиту турецкого баскетбола и уже в первом сезоне после повышения пробился в плей-офф национального чемпионата.

Напомним, что сам "Сабах" уже имеет еврокубковый опыт. В дебютном сезоне-2023/24 бакинцы стали первой азербайджанской командой за 18 лет, сумевшей преодолеть квалификацию Кубка Европы ФИБА и выйти в основной этап. В прошлом сезоне клуб дебютировал уже в Лиге чемпионов, но завершил выступление на последнем месте в группе, одержав одну победу в шести матчах.

Серебряный призер чемпионата Азербайджана "Ландау Лайонс", ранее выступавший под названием "Абшерон Лайонс", дебютирует в Лиге чемпионов с квалификации.

В прошлом сезоне команда уступила кипрскому "Анортосису" в квалификации Кубка Европы ФИБА, однако благодаря статусу одного из лучших проигравших все же получила место в регулярном сезоне турнира.

Теперь на пути азербайджанского клуба стоит латвийский ВЭФ. Это один из самых титулованных клубов страны и постоянный участник Лиги чемпионов. Прошлый сезон получился для рижан неудачным – команда не смогла выйти из группы ЛЧ, а во внутреннем чемпионате впервые за долгое время осталась без золота. Тем не менее именно европейский опыт делает ВЭФ фаворитом этого противостояния.

Бронзовый призер Азербайджана и двукратный обладатель Кубка страны "Гянджа" начнет выступление в Кубке Европы ФИБА сразу с группового этапа.

Гарантированными соперниками азербайджанского клуба стали португальский "Спортинг", турецкий "Эсенлер Эрокспор" и румынский "Университет Крайова". Еще два участника группы определятся после квалификации Лиги чемпионов.

Главным фаворитом считается "Спортинг". После возрождения баскетбольной команды в 2019 году клуб практически сразу вернулся на вершину португальского баскетбола и сегодня регулярно выступает в еврокубках. В прошлом розыгрыше Кубка Европы ФИБА лиссабонцы дошли до второго группового этапа.

"Эсенлер Эрокспор", напротив, европейской историей похвастаться не может. Клуб был основан лишь в 2022 году, однако стремительно поднялся до турецкой Суперлиги и уже в дебютном сезоне вышел в плей-офф. Такой прогресс говорит о серьезных спортивных и финансовых амбициях. Еще один соперник – румынский "Университет Крайова" – является бронзовым призером чемпионата Румынии.

Другие два возможных соперника "Гянджи" определятся по итогам квалификации Лиги чемпионов. Болгарский "Рилски Спортист" обладает солидным международным опытом, хотя прошлый евросезон завершил уже после первого группового этапа. Греческий "Колоссос Родоу", представляющий один из сильнейших национальных чемпионатов Европы, также может оказаться в группе, если не сумеет преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Еще один представитель Азербайджана – "Нефтчи" – в прошлом сезоне стартовал в Кубке Европы ФИБА с основного этапа, но в этом году начинает с квалификационного раунда. Соперником бакинцев станет эстонский "Пярну".

Клуб был основан в 2000 году и впервые стал чемпионом Эстонии в 2022. На европейской арене "Пярну" дебютировал в сезоне-2021/22, однако пока не сумел добиться заметных результатов. В прошлом году эстонцы также начинали Кубок Европы ФИБА с квалификации, где уступили чешскому "Брно" и не пробились в регулярный сезон.

На этом фоне шансы "Нефтчи" выглядят вполне реальными. Год назад бакинский клуб успешно дебютировал в еврокубках, одержав три победы на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Если азербайджанская команда пройдет "Пярну", она продолжит выступление в группе H.

Впрочем, главная интрига сезона – не только соперники. Практически все азербайджанские команды серьезно обновились: "Сабах" сменил главного тренера и расстался с лидером Хассани Граветтом, в "Нефтчи" также ожидаются изменения в тренерском штабе, а "Гянджа" потеряла наставника и нескольких ключевых местных игроков. Поэтому новый еврокубковый сезон станет проверкой не только уровня азербайджанских клубов, но и их способности адаптироваться к переменам.