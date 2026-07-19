Сборная Азербайджана U-20 уступила команде Боснии и Герцеговины - ОБНОВЛЕНО

Мужская сборная Азербайджана U-20 провела очередной матч в Дивизионе B чемпионата Европы ФИБА, поборовшись за 9–12-е места со сверстниками из Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась в пользу боснийских баскетболистов со счетом 60:53.

Свой заключительный матч на турнире наша команда проведет уже сегодня, 19 июля. В поединке за 11–12-е места сборная Азербайджана встретится с командой Нидерландов.

18:20

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы ФИБА U20 в Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Боснии и Герцеговины в игре за 9-10-е места.

Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ранее в борьбе за 9-16-е места сборная Азербайджана победила Швейцарию со счетом 72:66.