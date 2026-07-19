20 Июля 2026
RU

Сборная Азербайджана U-20 уступила команде Боснии и Герцеговины - ОБНОВЛЕНО

Баскетбол
Новости
19 Июля 2026 01:20
53
Сборная Азербайджана U-20 уступила команде Боснии и Герцеговины - ОБНОВЛЕНО

Мужская сборная Азербайджана U-20 провела очередной матч в Дивизионе B чемпионата Европы ФИБА, поборовшись за 9–12-е места со сверстниками из Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась в пользу боснийских баскетболистов со счетом 60:53.

Свой заключительный матч на турнире наша команда проведет уже сегодня, 19 июля. В поединке за 11–12-е места сборная Азербайджана встретится с командой Нидерландов.

18:20

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы ФИБА U20 в Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Боснии и Герцеговины в игре за 9-10-е места.

Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ранее в борьбе за 9-16-е места сборная Азербайджана победила Швейцарию со счетом 72:66.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи SOCAR" уступил в четвертьфинале Бакинского этапа - ОБНОВЛЕНО
19 Июля 19:07
Баскетбол

"Нефтчи SOCAR" уступил в четвертьфинале Бакинского этапа - ОБНОВЛЕНО

Игра прошла на площади Фонтанов

Азербайджан обыграл Нидерланды в заключительном матче на Евро - ОБНОВЛЕНО
19 Июля 00:40
Баскетбол

Азербайджан обыграл Нидерланды в заключительном матче на Евро - ОБНОВЛЕНО

Команда заняла итоговое 11-е место
"Нефтчи SOCAR" вышел в четвертьфинал бакинского этапа Женской мировой серии - ОБНОВЛЕНО
18 Июля 23:50
Баскетбол

"Нефтчи SOCAR" вышел в четвертьфинал бакинского этапа Женской мировой серии - ОБНОВЛЕНО

Матчи 1/4 финала пройдут завтра
Четыре клуба, четыре вызова: что ожидает Азербайджан в баскетбольных еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 18:08
Баскетбол

Четыре клуба, четыре вызова: что ожидает Азербайджан в баскетбольных еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Одному клубу достался действующий победитель Лиги чемпионов, а кому-то вполне проходимые соперники

"Нефтчи" подписал экс-игрока НБА, оформившего дабл-дабл в матче с Леброном Джеймсом
18 Июля 17:16
Баскетбол

"Нефтчи" подписал экс-игрока НБА, оформившего дабл-дабл в матче с Леброном Джеймсом

Бакинский клуб получил серьезное усиление перед стартом в квалификации Кубка Европы ФИБА

Главный тренер сборной Азербайджана оценил победу над Швейцарией
18 Июля 01:59
Баскетбол

Главный тренер сборной Азербайджана оценил победу над Швейцарией

Сборная Азербайджана сохраняет шансы на 9-е место

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти