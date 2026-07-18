"Нефтчи" подписал экс-игрока НБА, оформившего дабл-дабл в матче с Леброном Джеймсом

Азербайджанский баскетбольный клуб "Нефтчи" усилился американским защитником Айзеей Уайтхедом, имеющим опыт выступлений в НБА.

Как сообщает İdman.Biz, о переходе 31-летнего баскетболиста сообщили сам игрок и представляющее его интересы агентство PIVIT Sports Group.

Уайтхед опубликовал в социальной сети изображение с надписями Signed, Isaiah Whitehead и Neftchi. Американец также прокомментировал начало нового этапа своей карьеры.

"Одиннадцатый год. Год возвращения! Мы всегда ставим на себя. Это образ жизни, мама, мы продолжаем идти вперед", – написал баскетболист.

Новичок "Нефтчи" родился в Бруклине и выступает на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Его рост составляет 193 см.

До начала профессиональной карьеры Уайтхед представлял университет Сетон-Холл. В 2016 году он помог команде впервые за 23 года выиграть турнир конференции Big East и был признан самым ценным игроком соревнования.

На драфте НБА 2016 года защитника выбрала "Юта Джаз" под общим 42-м номером, после чего права на него перешли к "Бруклин Нетс". За команду из родного города Уайтхед выступал на протяжении двух сезонов.

Всего американец провел 89 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 7,2 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 2,4 результативной передачи. Его личный рекорд результативности в лиге составляет 24 очка.

Один из наиболее запоминающихся матчей Уайтхеда состоялся 6 января 2017 года против "Кливленд Кавальерс", лидером которого был Леброн Джеймс. Новичок "Нефтчи" оформил первый дабл-дабл в карьере НБА, набрав 10 очков и совершив 10 подборов. Леброн в той встрече записал на свой счет 36 очков, а "Кливленд" победил со счетом 116:108.

Позднее Уайтхед вновь результативно сыграл против команды Джеймса. В январе 2017 года защитник набрал 16 очков во встрече, в которой Леброн отметился 31 очком и 11 передачами. "Кавальерс" одержали победу со счетом 124:116.

После завершения этапа карьеры в НБА Уайтхед выступал в чемпионатах России, Казахстана, Черногории, Турции, Германии, Польши и Израиля. Среди его бывших клубов – "Локомотив-Кубань", "Астана", "Морнар", "Бешикташ", "Людвигсбург", "Кинг Щецин" и "Ирони Нес-Циона".

Напомним, что в сезоне-2026/27 "Нефтчи" примет участие в Кубке Европы ФИБА. На квалификационном этапе бакинская команда встретится с эстонским "Пярну".