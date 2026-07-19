Азербайджан обыграл Нидерланды в заключительном матче на Евро - ОБНОВЛЕНО

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу (U-20) завершила выступление в дивизионе B чемпионата Европы, обыграв в последнем матче сверстников из Нидерландов со счетом 66:60.

Как сообщает İdman.Biz, это третья победа команды на турнире, которая позволила ей занять итоговое 11-е место.

Самым результативным игроком встречи стал Эммануэль Агбасон, оформивший дабл-дабл: 19 очков и 10 подборов. Заметный вклад в победу также внесли Дерин Беркоз (13 очков + 5 передач) и Исмаил Абдуллаев (10 очков).

14:30

Мужская молодежная сборная Азербайджана по баскетболу (U-20) сегодня проведет свой заключительный матч на чемпионате Европы в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, команда встретится со сборной Нидерландов в игре за 11-е место.

Матч состоится в столице Словакии Братиславе на арене EUBA Sports Hall. Начало встречи - в 22:00 по бакинскому времени.

В предыдущем поединке за 9-12-е места сборная Азербайджана уступила Боснии и Герцеговине со счетом 53:60. Нидерланды, в свою очередь, потерпели поражение от Северной Македонии - 60:89. В результате команды встретятся в матче за итоговое 11-е место.

Отметим, что чемпионат Европы U-20 в дивизионе B завершится сегодня.