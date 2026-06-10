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22-летний Вембаньяма установил рекорд НБА в дебютном плей-офф

Баскетбол
Новости
10 Июня 2026 19:16
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22-летний Вембаньяма установил рекорд НБА в дебютном плей-офф

Форвард "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов в дебютном розыгрыше плей-офф.

В третьем матче финальной серии с "Нью-Йорк Никс" француз записал на свой счет три блок-шота. Благодаря этому общее количество блоков Вембаньямы в нынешнем плей-офф достигло 70, сообщает İdman.Biz.

Это лучший результат в истории лиги для игрока, проводящего свой первый плей-офф, с момента начала официального учета блок-шотов в 1974 году. Предыдущее достижение принадлежало Дикембе Мутомбо, который в плей-офф 1994 года сделал 69 блок-шотов.

После трех матчей финальной серии "Сперс" уступает «Нью-Йорку» в серии со счетом 1-2.

İdman.Biz
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