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Трампа встретили гулом во время финала НБА - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
9 Июня 2026 11:55
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Трампа встретили гулом во время финала НБА - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания во время третьего матча финальной серии НБА.

Как сообщает İdman.Biz, американский лидер посетил встречу между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс", которая состоялась на арене Madison Square Garden.

Во время исполнения гимна США Трамп появился на большом экране арены. Часть зрителей встретила этот момент гулом.

Президент наблюдал за игрой в сопровождении усиленной службы безопасности.

По данным НБА, Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим матч финальной серии лиги.

Что касается самой игры, то "Сан-Антонио Сперс" одержал победу со счетом 115:111 и сократил отставание в серии - 1:2.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Виктор Вембаньяма, набравший 32 очка, а также записавший на свой счет восемь подборов и шесть результативных передач.

У "Нью-Йорк Никс" 32 очка набрал Джейлен Брансон, однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать первого поражения в финальной серии.

İdman.Biz
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