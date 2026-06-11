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Исторический камбэк в финале НБА: "Нью-Йорк" спас безнадежный матч

Баскетбол
Новости
11 Июня 2026 11:03
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Исторический камбэк в финале НБА: "Нью-Йорк" спас безнадежный матч

В США состоялся четвертый матч финальной серии НБА, в котором "Нью-Йорк Никс" на своей площадке обыграл "Сан-Антонио Сперс".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась драматичной победой хозяев со счетом 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16).

По ходу третьей четверти "Никс" уступали 29 очков, однако сумели переломить ход игры и совершить один из самых впечатляющих камбэков нынешнего сезона.

Героем встречи стал О Джи Ануноби. За 1,2 секунды до финальной сирены он выиграл подбор под чужим кольцом и принес своей команде победные два очка.

У "Сан-Антонио" оставалось время на последнюю атаку, однако решающий бросок цели не достиг.

Благодаря этой победе "Нью-Йорк" увеличил преимущество в финальной серии до 3:1 и теперь находится в одной победе от чемпионского титула.

Отметим, что пятый матч серии состоится 14 июня.

İdman.Biz
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