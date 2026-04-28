НБА выбрала лучшего новичка сезона: победитель удивил статистикой

НБА объявила обладателя награды лучшему новичку сезона-2025/26. Приз получил форвард "Даллас Маверикс" Купер Флэгг.

Как сообщает İdman.Biz, 19-летний баскетболист провел яркий дебютный сезон и стал лучшим молодым игроком лиги по итогам голосования.

Флэгг принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 21 очко, делал 6,7 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. Второе место в голосовании занял защитник "Шарлотт Хорнетс" Кон Кнуппель. В его активе 18,5 очка, 5,3 подбора и 3,4 передачи в 81 матче. Третьим стал игрок "Филадельфии" Эджкомб, который завершил сезон со средними показателями 16 очков, 5,6 подбора и 4,2 передачи за 75 встреч.

Награда лучшему новичку ежегодно вручается самому яркому дебютанту сезона и считается одной из самых престижных индивидуальных премий НБА.