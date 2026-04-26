26 Апреля 2026
RU

Баскетбол
Новости
26 Апреля 2026 15:55
27
"Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" и вышел в финал

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялся очередной матч полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертом игровом дне прошел второй матч серии между "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс".

Встреча, состоявшаяся в Баку во Дворце спорта, завершилась победой "Абшерон Лайонс" со счетом 90:81 (30:26, 18:22, 21:16, 21:17). Самым результативным игроком матча стал Де'Ондре Джексон, набравший 27 очков.

Отметим, что первый матч также остался за "Абшерон Лайонс" - 95:89. Таким образом, команда вышла в финал, где сыграет с "Сабахом".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фрейзер может пропустить финал с "Сабахом" из-за травмы
17:15
Баскетбол

Фрейзер может пропустить финал с "Сабахом" из-за травмы

Участие игрока "Абшерон Лайонс" решат врачи

Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"
16:45
Баскетбол

Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"

Тренер "Абшерон Лайонс" прокомментировал победу над "Нефтчи"
Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" обыграл "Гянджу" и вышел в финал - ОБНОВЛЕНО
25 Апреля 17:18
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" обыграл "Гянджу" и вышел в финал - ОБНОВЛЕНО

Бакинский клуб оформил путевку в решающую стадию турнира после второй победы в полуфинальной серии.

"Монако" обыграл "Барселону" и вышел в плей-офф Евролиги
24 Апреля 23:48
Баскетбол

"Монако" обыграл "Барселону" и вышел в плей-офф Евролиги

Французский клуб уверенно провел матч плей-ин и продолжит борьбу за титул
Комиссионер НБА опроверг слухи о переезде "Мемфис Гриззлиз" в другой город
24 Апреля 03:20
Баскетбол

Комиссионер НБА опроверг слухи о переезде "Мемфис Гриззлиз" в другой город

При этом он добавил, что хотел бы, чтобы "Гриззлиз" проводили несколько домашних матчей в Нэшвилле
Чемпионат Азербайджана: "Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО
23 Апреля 21:30
Баскетбол

Чемпионат Азербайджана: "Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО

Вторая игра между командами в рамках полуфинальной серии состоится 26 апреля

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"