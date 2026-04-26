"Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" и вышел в финал

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялся очередной матч полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертом игровом дне прошел второй матч серии между "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс".

Встреча, состоявшаяся в Баку во Дворце спорта, завершилась победой "Абшерон Лайонс" со счетом 90:81 (30:26, 18:22, 21:16, 21:17). Самым результативным игроком матча стал Де'Ондре Джексон, набравший 27 очков.

Отметим, что первый матч также остался за "Абшерон Лайонс" - 95:89. Таким образом, команда вышла в финал, где сыграет с "Сабахом".