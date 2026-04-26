Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"

26 Апреля 2026 16:45
Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"

Главный тренер баскетбольного клуба "Абшерон Лайонса" Эрхан Токер поделился впечатлениями после победы над "Нефтчи" во втором матче серии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 90:81 в пользу его команды, что позволило выйти в финал.

"У соперника были кадровые проблемы, некоторые игроки не вышли из-за травм. Но и на нас было большое давление. Клуб впервые в истории хотел выйти в финал. У нас тоже были травмированные - Джеймс Фрейзер и Саадеттин Донат играли с повреждениями, Гедиминас Орелик всю серию провел с травмой. Я очень благодарен своим игрокам. Они могли не выходить на площадку, но сыграли до конца. Чтобы выйти в финал, они оставили на паркете свои сердца", - заявил Токер.

İdman.Biz
