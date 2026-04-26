26 Апреля 2026 17:15
Фрейзер может пропустить финал с "Сабахом" из-за травмы

Баскетболист "Абшерон Лайонса" Джеймс Фрейзер может пропустить финальную серию Азербайджанской баскетбольной лиги против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, степень серьезности повреждения станет известна после медицинского обследования.

У игрока зафиксированы отек правой руки и боли в правой ноге. Несмотря на желание Фрейзера принять участие в финале, окончательное решение будет принято врачами.

Напомним, "Сабах" вышел в финал, обыграв "Гянджу", а "Абшерон Лайонс" оказался сильнее "Нефтчи".

İdman.Biz
