Комиссионер НБА опроверг слухи о переезде "Мемфис Гриззлиз" в другой город

24 Апреля 2026 03:20
Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о будущем "Мемфис Гриззлиз", опровергнув слухи о возможном переезде команды.

"Прежде всего игроки, с которыми я постоянно общаюсь, говорят, что им нравится играть в Мемфисе. Я никогда не слышал о проблеме нежелания игроков находиться в Мемфисе. Во‑вторых, у владельца "Мемфис Гриззлиз" Роберта Пера нет никакого интереса перевозить команду из Мемфиса. Он дал это понять", — приводит слова Сильвера İdman.Biz со ссылкой на Pardon My Take.

При этом комиссионер отметил, что хотел бы, чтобы "Гриззлиз" со временем проводили несколько домашних матчей в Нэшвилле.

"Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы они играли несколько игр в год и стали в некоторой степени командой Теннесси", — добавил Сильвер.

İdman.Biz
