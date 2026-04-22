Фуад Нифталиев: "Сабах" - фаворит серии с "Гянджой" за счет легионеров"

22 Апреля 2026 14:52
"Сабах" считается фаворитом полуфинальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги против "Гянджи" благодаря более сильному составу иностранных игроков.

"Безусловно, за счет качества легионеров фаворитом является "Сабах", - сказал Фуад Нифталиев в беседе с Report.

По словам опытного баскетболиста, домашняя площадка может помочь "Гяндже" навязать борьбу и даже выиграть один из матчей серии.

"Но выездные матчи всегда даются тяжело, поэтому думаю, что "Гянджа" дома способна показать хороший баскетбол. Не исключаю, что они могут победить в одной игре, потому что фактор своей площадки способен создать сопернику проблемы", - отметил Нифталиев.

При этом в общем противостоянии он отдает преимущество столичному клубу.

"Если учитывать домашние матчи, "Гяндже" будет комфортнее играть у себя. Но если смотреть на серию в целом, фаворит, конечно, "Сабах". Думаю, именно эта команда выйдет в финал", - подчеркнул он.

Отметим, что первый матч серии "Сабах" - "Гянджа" пройдет сегодня в Бакинском дворце спорта и начнется в 19:00.

