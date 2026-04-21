Стив Керр покинет "Голден Стэйт" после сезона-2025/2026 - СМИ

21 Апреля 2026 20:50
Стив Керр покинет "Голден Стэйт" после сезона-2025/2026 - СМИ

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр уйдет со своей должности в калифирнийском коллективе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщили в NBC Sports.

"Ожидается, что главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр не вернется на пост главного тренера "воинов" в следующем сезоне, если обстоятельства не изменятся в последнюю минуту. В кругах лиги бытует мнение, что никакие деньги не убедят Керра остаться на посту главного тренера, и что для изменения мнения, помимо прочего, потребуется, чтобы Керр заново поверил в свою роль, поскольку франшиза должна двигаться вперед", — говорится в статье.

